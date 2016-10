Nimelt oli sissemurdja (või sissemurdjad) joonud kohapeal ära pool liitrit kanget alkoholi, avanud maja omanikule kuulunud konserve ning kütnud ära pool riita puid.

Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel, kuid võib arvata, et omanik on soojalembese viinanina käitumisest väga heitunud.