Kohus saatis politseinikku pussitanud mehe neljaks aastaks vangi

Kui Lõuna ringkonnaprokurör Anneli Hinto taotles 25-aastase Timo süüditunnistamist tapmiskatses ja selle eest kuueaastase vangistuse määramist, siis kohus kvalifitseeris süüdistuse ümber vägivallaks võimuesindaja vastu ja mõistis talle nelja-aastase vangistuse. Karistuse kandmise algust arvestatakse Timo kinnipidamisest eelmise aasta 14. detsembril. Menetluskuludena peab mees tasuma kokku 2153 eurot.

Kohus kvalifitseeris oma otsusega Timole esitatud tapmiskatse süüdistuse ümber, kuna kohtus ei leidnud tõendamist, et mees oleks tahtnud kannatanut tappa. Võimuesindaja vastu suunatud vägivallateo eest saab seaduse järgi mõista kuni viieaastase vangistuse. Kohtu hinnangul oli Timo süütegu sedavõrd raske, et on põhjendatud sanktsiooni keskmisest määrast kõrgem karistus.

Kohtumenetluse pooled saavad kolmapäevase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 27. oktoobril.

Uurimisandmetel said korrakaitsjad mullu ööl vastu 14. detsembrit väljakutse Jõgevamaal Puurmani vallas Saduküla külas Mõisavahe tee tänaval asuva maja korterisse öörahu rikkumise lahendamiseks. Korteris viibis alkoholijoobes 25-aastane Timo, kes ründas kinnipidamisel politseiametnikku.

Süüdistuse järgi lõi Timo tahtlikult noaga politseiametnikku kaela piirkonda. «Kuna tegemist on politseiametnikuga, kes teatavasti on läbinud eriettevalmistuse, õnnestus tal elutähtsat piirkonda kaitsta, kuid noaga löök tabas teda siiski õlga,» kommenteeris ringkonnaprokurör Anneli Hinto.

Politsei pidas varem röövimise ja varguste eest kriminaalkorras karistatud Timo kinni ja mullu 15. detsembril rahuldas kohus prokuratuuri esitatud vahistamistaotluse ning andis loa mehe vahistamiseks.