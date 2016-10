Vedaja peaks tööd alustama 2019. aasta suvel ja lepingu pikkus oleks kümme aastat. Seadus näeb ette võimaluse lepingut veel kahe aasta võrra pikendada.

Volikogu linnamajanduskomisjonis tekitas aga lepingutähtaja pikkus küsimusi, sest tehnoloogia areng on kiire ning lepingut sõlmides otsustatakse asi volikogu mitme järgmise koosseisu eest ära.

Komisjoni liige, endine Tartu abilinnapea Argo Annuk (IRL) pani ette teha leping seitsmeks aastaks, aga see ei läinud läbi.

Tema erakonnakaaslane Ants Kask nentis, et muidugi on pikem leping linnavalitsusele mugav, kuid kui mõtelda sellele, milline oli tehnoloogia tosina aasta eest, milline on see nüüd ja milline võib olla tosina aasta pärast, tekitab linnavalitsuse ettepandud ajavahemiku pikkus vähemalt küsimusi.

«See teema on ikka kerkinud, kas see kümme aastat on optimaalne, aga me oleme seda meelt, et on,» sõnas vastuses Tartu abilinnapea Valvo Semilarski.

Ta kinnitas, et linn on hanke pikkuse kohta veel küsinud Norras ja Rootsis gaasibusse kasutavate ettevõtete käest, seal oli öeldud, et busside mõistlik kasutusaeg võiks olla 10–14 aastat.

Semilarski ütles, et kui lisada arvestusse ka depoo ja tankimistaristu rajamise kulud, siis lühema perioodi korral tõstaks see kilomeetri hinda rohkem.

«Me läheme volikogusse siiski selge sõnumiga, et tahame hanke teha kümneks aastaks, aga me ei nõua üksnes gaasibusse, vaid lubame pakkuda teisi keskkonnasäästlikumaid lahendusi,» sõnas Semilarski.

Silmas on peetud gaasi ja elektri hübriidi või ka elektribussi.

Kuna välja ei ole nimetusi toodud, sobib ka vesinikuga töötav sõiduk.

«Me ütleme nii, et tagumine piir on gaasibussid, välistatud on bensiin ja diislikütus,» lausus Valvo Semilarski. «Me ei näe, et muudatused selles maailmas siiski nii jõulised on. Jõukamad naabrid lähevad tasapisi üle elektribussidele.»