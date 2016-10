Galerii: Teerajajate alleel avati uued pronksjäljed

Teerajajate allee eesmärk on tunnustada Tartu linnaga seotud inimesi, kes oma töö või teoga on andnud märkimisväärse panuse Tartu linna või maakonna arengu, tutvustamise või tunnustamise heaks.

«Me ei jaga siin piimajõgesid ega pudrumägesid, jagame üksnes au ja kuulsust,» rääkis jalajälgede avamisüritusel AS Estiko nõukogu esimees Neinar Seli. «Au ja kuulsusega on õnneks nii, et tühikargajateke seda ei jagata – see tuleb ära teenida tegevusega, mis on eeskujuks ja kasuks ka teistele.»

Žürii valis tänavuse teerajaja 18 kandidaadi seast ning lisaks seati rahvahääletusel üles viis kandidaati. Kui žürii liisk langes aastaid Tartus elanud lastekirjanik Mika Keränenile, siis rahavahääletusel pälvis kõige enam toetust kergejõustiklane Rasmus Mägi. Rahvahääletusel anti kokku 2521 häält, Mägi jalajälgi pooldas üle poole hääletanutest.

Mägi püüab uusi rekordeid

Suvistel Rio de Janeiro olümpiamängudel uue Eesti rekordiga kuuenda koha saavutanud Rasmus Mägi tõdes, et ilma oma treeneritest vanemate Anne ja Taivo Mägi panuseta poleks ta nii kaugele jõudnud.

«Minu jalanumber on 45, aga jäljed on jätnud ka Anne 39 ja Taivo 43. Minu 45 küll natuke varjutab nende jalajäljed, aga tegelikult on nende osa hoopis suurem,» toonitas sportlane.

Ta lisas, et mõistagi on tal teerajajate hulka valituks saamise üle suur au, kuid samas pole ta kunagi endale eesmärgiks seadnud, et tema jalajäljed peaksid kusagil pronksi valatama. «Ma ei ole oma elukutset valinud sellepärast, et olla teerajaja, olen lihtsalt oma asja ajanud,» märkis Mägi lihtsalt.

Samuti ei tähenda osutatud au seda, et nüüd loeb 24- aastane sportlane oma elutöö tehtuks ning naelutab jooksusussid seinale. «See aasta on päris edukalt välja kukkunud ja võib-olla oli õige hetk need jäljed siia saada, aga see ei takista mind tuleviks veelgi kiiremini jooksmast,» muigas Mägi.

Keränen astub Roger Moore’i jälgedes

Ka Mika Keräneni sõnul on teerajajaks saamine tema jaoks suur au, kuid sarnaselt Rasmus Mägile rõhutas temagi, et mitte midagi ei sünni kunagi ühe inimese töö tulemusel. Ta tunnistas, et raamatute kirjutamisel on ta rohkelt inspiratsiooni ammutanud Tartu lastelt, ning kui tal oleks vaid võimalik, siis valaks ta pronksi kõikide Tartu laste jalajäljed.

«Selline monument on muidugi väga tore asi, see ei lähe katki nagu mõni lillevaas või mõni muu auhind, kui ma kuskil linna peal peaksin koperdama,» muheles Keränan.

Teerajajaks saamine on tema jaoks seda märgilisem, et täna hommikul juhtus ta Facebookist lugema oma nooruspõlve idooli, James Bondi kehastanud näitleja Roger Moore’i postitust, kes meenutas seal, et täpselt kaheksa aastat tagasi raiuti tema jalajäljed Hollywoodi kuulsuste alleele.

«Seda kokkusattumust oli väga vahva märgata,» tunnistas Keränen.

Teerajajate allee Tartus Tasku keskus Riia tänava poolsel küljel

Sai alguse 2010. aasta sügisel.

Bruno Kadaku poolt on nüüdseks pronksi valatud Tartu Vaimu, Herta Elviste, Andres Metspalu, Hannes Kaljujärve, Tiiu Silla, Andrei Sõritsa, Jaan Kirsipuu, Hillar Palametsa, Tanel Laisaare, Marget Savisaare, Tiia Toometi, Rutt Hinrikuse, Mart Noorma, Ülo Niinemetsa, Sirje Eomõisa, Evald Rooma, Joel Luhametsa, Aivar Tommingase, Mika Keräneni ja Rasmus Mägi jalajäljed.