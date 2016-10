Galerii: Vanameestele toodi meeleheaks tantse ja laule

Õnnitlejate reas ootasid aga ka naised, näiteks bowlingu sõbrannad, kellega mehed võistlustel käivad. Kõige truumad kaaslased meestele on siiski teised tartlased ise, kuna pensionäride ühenduse Kodukotus all tegutseb lisaks seeniormeesteklubile terve rida seltskondi, kas siis lauljaid, võimlejaid, keeleõppijaid või tantsijaid ning kõik nad tahtsid kõnesid pidada ja end meestele näidata.

Kõige säravamad kingitused olidki kirevad esinemised, millega saalipubliku ees hiilati.

Klubi president Kalev Jahnson rääkis, et klubi loomise eest 15 aastat tagasi tuleb kõige tänulikum olla ühele Kodukotuse juhatuse liikmele Aime Kalpusele, kes mehi utsitas ja järje peale aitas.

Klubi kõige vanem liige on praegu 91-aastane Einar Kuusik ning klubi teenekaim spordimees on Richard Annamaa. Klubi liikmete seas on aga arste, õpetajaid, elektrikke, rongijuhte, zootehnikuid, linnapäid, majandite esimehi, autojuhte ja teisi.

Kohalviibinud Tartu linnapea Urmas Klaas rõõmustas koos saalitäie peolistega, öeldes, et elus on päevi, mida tuleb tähistada, sest küll jõuab neid lehti mõnel teisel päeval ka riisuda ning andis lootust, et kui läbirääkimised Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga hästi lähevad, siis võiks ERMi endine näitusemaja Kuperjanovi tänaval linna seltside majaks saada küll ning Kodukotus, sealhulgas seeniormehed saavad siis palju paremad ruumid ja võimalused oma hobideks ja muudeks tegevusteks.

Tartu seeniormeesteklubis on 85 liiget.