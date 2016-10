Pildid: Tartu päästjad reageerisid põlengule omas majas

Kell 13.01 avastati Tartus Jaama tänavas päästeameti ja häirekeskuse ühishoones, et ventilatsiooniruumis on suits, kinnitas Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik. Tavaliselt on niisuguse stsenaariumi järgi tehtud evakuatsiooniõppusi, kuid täna oli väljakutsel tõsi taga. «Koosolekud jäeti pooleli ning maja evakueeriti.»

Üsna pea selgus, et ventilatsiooniruumis suitses üle kuumenenud kompressor. Leeke aga ruumis ei olnud ning ohtu vahejuhtum kellegi elule ja tervisele ei kujutanud. Ruumid tuulutati ning töötajad pääsesid uuesti majja.