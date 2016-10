Ujuvpurskkaev viidi Emajõelt selleks aastaks minema

Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et töövõtja kohustuseks on oktoobris purskkaev talvekorterisse ära viia ja üle vaadata, et see tuleval aastal taas töökorras oleks. Kuna ette on tulnud aegu, kui oktoobri keskel on juba lumi maas, ei ole Haagi sõnul mõtet riskida, et purskkaev jõele kauemaks jätta.

Praeguste plaanide järgi tuleb purskkaev järgmisel kevadel samale kohale tagasi. Haak lisas, et ei saa välistada, et see tulevikus viiakse rohkem Kaarsilla poole, et jalakäijatel oleks purskkaevule parem vaade.

Kuna purskkaevule on mitu korda otsa sõidetud, mistõttu on see vajanud remonti, on linnavalitsus kaalunud ka varianti, et fontään viia Vanemuise tiigile. Haagi sõnul kaalutakse seda varianti tõsisemalt juhul, kui sagenevad purskkaevule otsasõidud. Tänase seisuga on linna kuludega üks kord purskkaevu parandatud, eelmine aasta maksid remondi kinni aga parvetajad. «Selles mõttes meil ei ole väga suuri kulusid ja väga kiiret vajadust teda sinna viia,» kinnitas Haak.

Möödunud suvi lõppes purskkaevule Haagi kinnitusel ilma suuremate vahejuhtumiteta. Paar korda tuli tema sõnul küll ära koristada oksi ja risu, mis purskkaevu külge olid kinni jäänud.