Tartu roolijoodik pandi kümneks päevaks trellide taha

Esmaspäeva öösel kella poole kahe ajal märkas patrull Tartu linnas Jalaka tänaval liikumas kahtlase sõidustiiliga Audit. Patrull peatas teel ujunud sõiduki ning juhi kontrollimisel ilmnes, et roolikeeraja oli alkoholi tarvitanud. Politseinikud kõrvaldasid 31-aastase Jaanuse juhtimiselt ning toimetasid ta otsejoones arestimajja kainenema.

Et autojuht saaks oma ohtliku teguviisi üle pikemalt järele mõelda ning välistada samas tema riskantse liikluskäitumise jätkumine teiste liiklejate suhtes, otsustas politsei taotleda talle aresti. Eile hommikul toimunud istungil määraski kohus juhile karistuseks 10 arestipäeva ja lisaks võeti mehelt kolmeks kuuks juhtimisõigus.

Tartu kohtumajas toimunud istungil rääkis mees, kuidas ta oli enne autorooli asumist ennast peeglist lähemalt vaadelnud ning veendunud selles, et ta on kaine ning võib liiklusesse asuda.

Tartu politseijaoskonna komissar Vallo Tõnuvere rõhutas, et alkohol püsib organismis tihti kauem, kui inimene ise seda arvab. «Välistamaks, et joobnuna rooli asute ja end või teisi ohtu panete, on tark tegu soetada endale isiklik alkomeeter. Nii saab igal juhul enne gaasipedaali vajutamist oma kainuses kindel olla,» toonitas Tõnuvere.