Vahi eksvangikeskuse kohta pole ei-d ega jaa-d

Keskuse loomist kavandanud Johannes Mihkelsoni keskuse juhataja Tõnu Ints oli eile küsimustele vastates lakooniline ja asjalik: sõnumit ei ole.

«Kolmapäeval kohtun vallavanema ja Riigi Kinnisvara esindajatega,» lausus ta. «Ma ei ütle, mis on arutelu peaküsimus. Kõik on ära öeldud, midagi uudisväärtuslikku lisada ei ole.»

Kuid kas emotsioone kütnud keskus avatakse? «No ma ei tea seda,» ütles Ints.

Tartu vallavanem Aivar Soop ja ka vallavolikogu on väljendanud sõnumit, et hoonel, endisel Tartumaa veterinaarkeskusel, ei ole vajalikku kasutusluba.

Kas on lootust saada vallalt kasutusluba, sest see on peamine juriidiline argument keskuse rajamise takistamiseks?

«Seda me kolmapäeval arutamegi, kas see on realistlik või ei ole see realistlik,» vastas Ints. «Vald ei ole praeguse seisuga esitanud meile mingit puuduste nimekirja. Kolmapäeval see tõenäoliselt antakse kätte. Praegu on vallavolikogu andnud kahelauselise otsuse: et maja teatud osal ei ole kasutusluba ja et keskus pole kohaliku kogukonna huvides.»

Ints nentis, et tegu on deklaratsiooniga, mis õiguslikult ei tähenda midagi.

«Küsimus ei ole, mida meie mõtleme, vaid millised nõudmised vald esitab,» sõnas ta.

Johannes Mihkelsoni keskusel on kavas rajada eksvangide taasühiskonnastamise keskus veterinaarkeskuse ruumesse, mis kuuluvad Riigi Kinnisvarale.

Veterinaarkeskuse hoonestik on vahetult Tartu linna piiri taga konservitehase kandis. Seal lähikonnas on arvukalt uusi eramuid, muu hulgas jääb naabrusesse ka Kvissentali asum.

Mihkelsoni keskusel on plaanis pakkuda eksvangidele tugiteenuseid tavaellu naasmiseks ja ka majutusvõimalust korraga kuni kümnele inimesele, kel oleks õigus peavarju saada kuni kuus kuud. Vabade kohtade olemasolu korral ka kauem.

Keskuse tegevus on plaanitud 30 kuuks.