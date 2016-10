Lapsed peavad maanteemuuseumis liikluskonverentsi

Konverents seab oma põhieesmärgiks ohutuse väärtustamise ja teiste liiklejatega arvestamise, kus tähelepanu alla võetakse võimalikud igapäevased (ohu)olukorrad liikluses.

«Konverentsi sihtgrupi lapsi, 10-aastaseid noori jalgrattureid, peetakse täieõiguslikeks liikluses osalejaiks, mistõttu võivad nad olla täiskasvanuile partneriks ja abiliseks, mõistmaks turvalisuse olulisust,» selgitas maanteemuuseumi liikluskasvatus pedagoog Triinu Õispuu.

Kuna nii noored lapsed tavaliselt konverentsidel ei osale, on selle päeva üks ülesannetest ka selgitada, mis on üldse konverents, kus aeg-ajalt lapsevanemad käivad. «Et lapsed saaksid täiskasvanute maailmast paremini aru, siis korraldame just neile suunatud konverentsi,» lisas Õispuu.

Konverentsi esimeses pooles saavad lapsed kuulata ettekanded erinevatelt esinejatelt, misjärel jätkuvad tegevused õpipesades. Ajaloolist liiklusalast teadmist jagab maanteemuuseumi giid-pedagoog Neidi Ulst. Lõuna Prefektuuri esindab Marina Paddar, kes arutleb teemal, kes on liikluses «tegija» - kas see, kes võtab riske või see, kes oskab neid märgata?

Rattaentusiastist arhitekt Tõnis Savi räägib lastele ratta erinevatest kasutusvõimalustest ja võrdleb ratast teiste sõiduvahenditega ning arutleb, miks on kasulik jalgrattaga asju ajada. Lisaks toimub põnev kiiver-krae katse.

Õpipesasid viivad läbi maanteeameti ennetustöö osakonnast Sirli Tallo, Kai Kuuspalu ja Kerli Tallo, Lõuna prefektuurist Marina Paddar ja MTÜst Aga Mina Getter Toome.

Filmipesas arutlevad lapsed kaamera ees, kes on nende eeskujuks; foorumpesas osaletakse näitlemise abil erinevates liiklussituatsioonides ja leitakse neile uutmoodi lahendusi; soovipesas saavad lapsed loovad olla ning kasutades erinevaid mooduseid, soovida Eesti rahvale liiklusteemalisi soove; mängupesas mängitakse põrandamängu, kus õpitakse liiklusalaseid ohtusid ennetama.

Konverentsile on registreerinud 12 Lõuna-Eesti kooli. Iga kooli esindab neli 3. klassi õpilast koos õpetajaga.