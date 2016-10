Saalijalgpallur kingib endale sünnipäevaks rekordpika vutimatši

Eesti futsali rekordit asutakse püüdma laupäeval, 15. oktoobril algusega kell 10 Nõo spordihoones. Esialgsete plaanide kohaselt annavad kaks võistkonda nahkkerale ilma pausideta pihta viis tundi järjest.

«Olen olnud terve elu spordiga seotud ning juba pikalt olen mõlgutanud plaani millegi taolise korraldamiseks. Nüüd leidsin, et aeg on küps,» rääkis Maksim Mitrofanov.

Ta täpsustas, et mõlemas võistkonnas on kuni 14 mängijat, ning lisaks oma kunagistele või praegustele meeskonnakaaslastele saab platsil näha ka vutimehi, kelle vastu on Mitrofanov oma karjääri jooksul jalgpalli või futsali mänginud.

«Kutsutute seas on peamiselt need, kellega olen koos pikalt mänginud, grupist kelle vastu olen mänginud aga need, kes on hetkel heas füüsilises vormis,» selgitas Mitrofanov, kes on murujalgpalli tagunud põhiliselt Tartu Ülikool Fauna ridades. Saalijalgpallis on ta esindanud erinevaid klubisid, viimased kaks aastat on mees olnud tegev Tartu JK Maksimumis, mis mullu kuulus ka Eesti futsali meistriliigasse.

Maksim Mitrofanovi sõnul on ürituse tuntumateks nimedeks ilmselt Red Bull Toe 2 Toe 2012. aasta võitja Lauri Kivimeister, mitmeid aastaid jalgpalli Premium liiga ja esiliiga tasemel mänginud Aleksander Pruttšenko ning Eesti futsali koondise mängija Andrei Gornev.

Kui Eesti saalijalgpallurid võtavad esialgu ette viie tunni pikkuse matši, siis vastavaks maailmarekordiks on peaaegu kaks ööpäeva kestnud kohtumine: 2014. aastal anti Oxfordis pallile pihta 45 tundi ühtejutti ning selles mängus osales ka eestlane Tarvo Kunz. «Mina esialgu nii pika mänguaega ei julgenud ette võtta, vaatame kes on milleks suuteline viie tunniga,» muigas Mitrofanov.

Eesti futsali rekordi püstitamist võivad laupäeval Nõkku oma silmaga kaema minna kõik soovijad, seda enam, et üritusel on ka heategevuslik eesmärk. Nimelt kogutakse annetusi saalijalgpalli eelmise hooaja suurima väravaküti Vitali Bolšakovi heaks, kes on augustis juhtunud ränga tööõnnetuse järel üle elanud raskeid operatsioone ning kellel on hetkel käsil taastusravi.