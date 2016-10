Haldusreform: Elva kandi omavalitsused võtsid Puhja kampa

Valdadel hakkab vabatahtlik leibade ühte kappi paneku aeg otsa saama

Selle kuu alguses oli haldusreformi esimene tähtaeg: seaduse järgi pidi omavalitsus olema 1. oktoobriks kaasatud naabritega ühinemisse, et tekiks vähemalt 5000 elanikuga omavalitsus. «Selles osas on Tartumaal pilt hea, ettepaneku ühinemisläbirääkimiste pidamiseks on saanud kõik omavalitsused,» ütles Tartu maavanem Reno Laidre.