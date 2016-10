Õpilased loovad Eesti sünnipäevaks herbaariumi

Selleks et valida soovijate seast välja 15 võistkonda, kes asuvad herbaariume koostama, toimub esmalt videokonkurss. Kuni 12 õpilasest ja kahest juhendajast koosnevatel rühmadel tuleb saata loodusmuuseumile videoläkitus, milles võib jutustada näiteks loo oma kodukandi eriskummalistest taimedest või etendada sketši sellest, kuidas õpilased plaanivad herbaariumi kokku panna.

TÜ loodusmuuseumi projektijuht Kelli Hanschmidt rääkis, et võistlusele on oodatud eelkõige 7.–9. klassi õpilased, kes on juba piisavalt iseseisvad, et omal käel herbaariumiks vajalikke taimi koguda, ent kelles saab veel tekitada huvi ja kellele anda juhiseid taimede tundma õppimiseks.

Selleks et herbaariumikogu tuleks võimalikult eripalgeline, valitakse eelvoorus välja igast maakonnast üks võistkond. Valiku tegemisel on abiks internetis korraldatav rahvahääletus, nii et võistlusel edasipääsu tagamiseks tuleb osalejatel teha tööd ka selle nimel, et endale rahva seas poolehoidjaid leida.

Hanschmidti sõnul on eesmärk koguda iga rühma kohta 80–100 taime, millest koostatakse järgmise aasta septembris loodusmuuseumis näitus. Seejärel kogud digitakse.

«Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks on meil ära kaardistatud Eestimaa praegune taimestik ja see võiks olla kingitus meie tulevastele põlvedele,» lisas Hanschmidt. Ta tõdes, et kindlasti on kogutavad taimed vaid osa kogu Eesti taimestiku liigirikkusest.

Võistlusega saab lähemalt tutvuda TÜ loodusmuuseumi veebilehel www.natmuseum.ut.ee.