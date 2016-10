Kultuuriosakonda asus juhatama Marleen Viidul

Täna tööle tuli väikese poja ema Marleen Viidul pärast kaheaastast kodus viibimist. Esimese tööpäeva esimesel poolel tutvus uus juhataja osakonna inimestega ja püüdis aru saada, mis on hetkel tegemisel, milline on praegune tööjärg.

«Hindan kõrgelt seni kultuurivaldkonnas tehtud tööd ning arvan, et just selle tulemusena on Tartu täna nii dünaamilise ja mitmekülgse kultuurieluga linn,» ütles Marleen Viidul. Ta lisas, et soovib kultuuriosakonna juhatajana jätkata avatud lähenemist ja toetada kultuurivaldkonna mitmekesist arengut.

Abilinnapea Tiia Teppani sõnul hindas Marleen Viiduli sellele ametikohale välja valinud komisjon tema senist töökogemust ning valmidust teha koostööd erinevate kultuurivaldkondade esindajatega ja ühtlasi pöörata enam tähelepanu Tartu kui kultuurilinna turundamisele.