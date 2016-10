Tartu liiklusraevu ohver: suu oli verd täis, süüa ja juua ei saa

8. oktoobril keskpäeval sai politsei teate, et Tartus Võru tänava kaupluse parklas tagurdas 34-aastane mees oma sõiduautoga Honda parkimiskohalt väljumisel ette teisele sõiduautole ning blokeeris sellega teise sõiduki liikumise. Honda roolis olnud mees ja teises sõidukis kõrvalistujana viibinud 62-aastase mehe vahel tekkis manööverdamise asjaolude üle sõnelus, mis päädis sellega, et 34-aastane mees lõi 62-aastast meest, nii et viimane pidi pöörduma traumapunkti.