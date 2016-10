Selle aasta eelarves on 6825 eurot ühe aastaringse vesiku ja kolme hooajalise vesiku – kasutusel kolm kuud – hooldamiseks.

Lisaraha vajadus on tulnud sellest, et kolmele hooajalisele vesikule on lisandunud veel üks ja kavandatud kolme suvekuu asemel on need neli veevõtukohta avatud kuus kuud.

Arvestades, et ühe vesiku hooldamis- ja kasutamiskulu kuus on 325 eurot, siis lisanduvaga suurenes kulu 1960 euro ja hooaja pikendamisega 2925 euro võrra, see on kokku 4885 eurot.