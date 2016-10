Ränilinna tänav vajab nime

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond on saatnud teavituskirja tänavale nime määramise ning hiljem ka katastriüksuste aadresside muutmise kavatsuse kohta kinnistuomanikele, keda see puudutab, e-posti teel 20. aprillil. Laekunud on mitmeid arvamusi.

Näiteks Tartu teaduspark on teinud ettepaneku määrata tänavale nimeks Teaduspargi. OÜ Interspectrum on teinud ettepaneku määrata tänavale nimeks Lõunakeskuse või Innovatsiooni.

Teised kinnistuomanikud pole teavituskirjale vastanud või on teada andnud, et ei soovi nime ettepanekut esitada.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond teeb ettepaneku määrata tänavale nimeks Optika põik.

Linnavalitsus on volikogule ette valmistanud tänavale nime määramise eelnõu.