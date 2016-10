Emajõgi rõõmustab spinningumehi priskete kohadega

Tartu staažikas kohakütt, ajakirja Kalastaja peatoimetaja Ralf Mae rääkis, et koha hakkas aktiivselt lanti võtma juba palavatel suveilmadel ning teeb seda sisuliselt siiamaani välja. Tõsi, viimasel nädalal pikalt puhunud põhja- ja kirdetuuled on pannud kalal suu lukku ning sestap võib praegu jõe ääres spinningut viibutav kalamees jääda ka tühjade pihkudega.

«Öeldakse ju, et põhjatuul puhub kala laualt ka minema, aga ma olen kindel, et kui tuul vaibub ja läheb pisut soojemaks, hakkab koha taas landi vastu huvi tundma,» ütles Mae.

Tema tänavused tabatud suurimad kohad on kaalunud kuni poolteist kilo ning parimatel õhtutel on ta paari tunni jooksul kaldale sikutanud neli-viis ilusat kala. Seejuures on tema põhiliseks püügipiirkonnaks Tartu linn, kuid mehed, kes käivad jõel paatidega, on korralikke saake saanud loomulikult mujaltki. Seejuures olevat alamjooksult tabatavad isendid mõõtudelt veelgi kopsakamad.

Lisaks kohale on Ralf Mae kinnitusel jões hea seis ka latikaga. «Mul tuttavad, kes käivad, püüda oskavad ja kohti teavad, nende saagid on ikka julgelt üle kahekümne latika püügikorra kohta,» märkis Mae.

Seevastu haugiga olevat seis selline, et see hambuline veteröövel pole landist veel eriti huvitatud, kuigi aastaaja mõttes peaks praegu käes olema aktiivsemaid neeluaegu. «Ehk peab vesi minema pisut jahedamaks, kuid küll ta ka võtma hakkab ja ei pääse ka haug söömisest kuhugi,» muigas Ralf Mae lõpetuseks.