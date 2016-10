Fotod: punane kukk tegi Põltsamaal paksu pahandust

Laupäeva varahommikul kella nelja ajal põles Põltsamaa linnas Sõpruse tänaval lahtise leegiga sõiduauto Volvo tagaosa. Päästjad kustutasid tulekahju. Kuumakahjustusi sai ka kõrvalseisnud Peugeot Partner.

Kolm tundi hiljem põles samuti Põltsamaal Kannikese tänaval ehitusjärgus oleva elumaja otsasein ja tuli levis ka katuse alla. Päästjad kustutasid tulekahju kella poole üheksaks, kuid sama päeva õhtupoolikul tuli päästjatel käia kustutamas paari seinas sees hõõguma löönud tulekollet.

Põltsamaa kandi must nädalavahetus sai jätku 9. oktoobril, kui öösel kella poole kolme ajal said päästjad teate, et Põltsamaa vallas Kalme külas on süttinud põllule kivi otsa sõitnud sõiduauto Opel. Päästjad kustutasid tulekahju, inimesed tulekahjus õnneks viga ei saanud. Juhtumi asjaolusid hakkas selgitama politsei.