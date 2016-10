Nelja alkoholi tarvitanud autojuhi suhtes alustati väärteomenetlust, kinnitas Lõuna prefektuur. Lisaks avastas politsei ühest sõidukist seadme, mis avastab või häirib politsei kiirusmõõtjate tööd.

Tartu politseijaoskonna vanemkomissar Enn Virk kirjeldas, et võrreldes mullusega on Tartus avastatud joobes autojuhtide veerandi jagu vähenenud. Tänavu on Tartus joobes juhtimiselt tabatud 374 autojuhti, möödunud aasta samal ajaperioodil oli see number 515.

Üht ja lihtsat selgitust vähenemistendentsile anda ei saa, tõdes Virk. «Ühelt poolt on eelduste kohaselt joobes juhtide seaduskuulekust kasvatanud aina rangem karistuspraktika ning muuhulgas ka alkoholiga kimpus olevate inimeste osalemine psühholoogilises nõustamisprogrammis. Teisalt sõltub joobes juhtide avastamine politsei kontrollaktsioonide intensiivsusest, liiklusjärelevalvesse suunatavast jõust ning tähelepanelike inimeste teadetest joobekahtlusega juhtide kohta,» kirjeldas vanemkomissar.

Virk kutsus liiklejaid üles endistviisi joobekahtlusega juhtidest teada andma. Näiteks eilegi teatas tähelepanelik inimene joobekahtlusega juhist Sangaste vallas. Politsei pidas ta kinni ning selgus, et 19-aastane BMW roolis olnud noormees ei olnud ainult purjus, vaid tal puudus ka juhtimisõigus. «Sellise kombinatsiooniga võetakse suur risk iseendale, rääkimata kaasliiklejatest. Sekkudes arutu inimese tegevusse, saame politsei ja kogukonna koostöös halvema ehk ära hoida,» lisas Virk.