Fotod: Tartus sõitis joobes ja juhtimisõiguseta mees vastu valgusfooriposte

Esialgsetel andmetel liikus sõiduautot Audi A4 juhtinud joobes ja juhtimisõiguseta 23-aastane Rauno kesklinna suunas, kui sõitis ohutussaarele ning sealt edasi vastu kaht valgusfooriposti.

Politsei saabudes oli mees läbi kõrvalistuja ukse deformeerunud autost välja saanud. Turvavööd ta enda sõnul ei kasutanud. Noormees oli autos üksinda, ta sai vigastada ning jäi esialgu haiglasse jälgimisele.

Mehelt on juhtunu kohta võetud esmane selgitus, kuid täpsemad üksikasjad selgitab politsei alustatud menetluses.

«Politsei rõhutab, et purjus peaga rooli istumisel ei ole ühtegi õigustust. Olgu joobes juhi mõte, motiiv, vabandus või selgitus milline tahes, absoluutselt isekas on seda teha teiste liiklejate tervise ja elu arvelt, kes on samuti hommikusel ajal juba linnas liikvel,» ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.