Õiguskantsler: Tartu vallavalitsuse vigane palgajuhend edasikaebamisele ei kuulu

Õiguskantsler Ülle Madise vaatas Tartu vallavalitsuse palgajuhendi üle ning leidis sealt ka mõned puudujäägid, millest ta 15. septmebril ka kirjalikult vallavalitsust teavitas. Üheks neist oli preemia määramine Tartu vallavanemale Aivar Soobile. Palgajuhendis seisis, et vallavanemale makstakse kaks korda aastas ühe kuupalga, ehk 2500 euro suurust preemiat.

Madise selgituses oli kirjas, et preemia maksmise kord pole õiguspärane.

Kuigi vallavolikogu esimees Üllar Loks tunnistas, et palgajuhend tuleb korrastada, saatis ta sel kolmapäeval õiguskantslerile enda allkirjastatud selgituse, mille kohaselt on vallavanemale preemia maksmise kord igati õiguspärane.

Õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht Janek Luts selgitas, et 15. septembril Tartu vallavalitsusele saadetud kiri polnud mõeldud diskussiooni tekitamiseks, vaid põhiseadusega vastuolus oleva olukorra kõrvaldamiseks.

«Demokraatlikku õigusriiki ei sobi lahendus, kus tegelikult loob vallavalitsus palgasüsteemi iseenda jaoks ja volikogu roll on see üksnes kinnitada. Kui volikogu ei nõustu õiguskantsleriga, siis peab ta õigeks vallavalitsusele soodsa, kuid põhiseadusvastase lahenduse kehtimist. See teeb murelikuks ja paneb küsima, kas selliseks otsustuseks on olemas valija heakskiit,» märkis Janek Luts.