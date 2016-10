Tartumaa andekaid noori oodatakse tulevikutalendi konkursile

Varasemal viiel aastal on tulevikutalendi konkursil tunnustatud kokku 125 võimekat õpilast Eesti eri paigust ja nende seas 25 noort tartumaalast.

«Igal aastal oleme kogenud, kuivõrd pühendunud ja innukad on noored enda arendamisel. Rõõm on näha nende püüdlusi areneda igapäevase koolitöö kõrvalt enda valitud valdkonnas tipu poole. Nüüd on taas käes aeg märgata noori talente ja suunata neid konkursil osalema, et seeläbi aidata tulevikutalendid nende unistustele lähemale,» kõneles Maxima jaeketi peadirektor Vygintas Šapokas.

Tänavu on konkursile oodatud noored, kellel on silmapaistvaid saavutusi mõnes neljast stipendiumikonkursi kategooriast: teadus, sport, kultuur ja ettevõtlikkus.

Igas kategoorias tunnustatakse žürii poolt valitud võitjat 1000-eurose stipendiumiga. Teise ja kolmanda koha stipendium on vastavalt 700 ja 500 eurot.

Selle aasta tulevikutalente valivad teadusvõistlussaate Rakett69 saatejuht ja kohtunik Aigar Vaigu, tippjalgrattur ja Eesti jalgratta maanteesõidu koondise peatreener Jaan Kirsipuu, ETV+ peatoimetaja Darja Saar ning Eesti näitleja, laulja ja tantsija Kristel Aaslaid.

Tänavu saab tulevikutalendiks kandideerida kodulehel www.tulevikutalent.ee 18. oktoobrini.