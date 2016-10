Noore kunsti oksjon käis rohkem veebis kui saalis

Kahanenud moonakott teeb toiduabi saajail meele mõruks

Peetri tänaval Tartu toidupanga maja ees on kolmel päeval nädalas pikk järjekord. Iga nädal sealt toiduabi saamas käivad inimesed kurdavad, et viimase paari kuu jooksul on moonakott õhukeseks jäänud ning viimasel ajal koosneb see peaasjalikult leivast-saiast. Lihatooted on toidupakis harv nähtus või pole neid seal üldse.