Luterlik Peetri kool kutsub lõikustänupüha laadale

Peetri kool ehitab vana hoone uueks

Viis aastat tagasi tegevust alustanud Tartu luterlik Peetri kool on edenenud nii hoogsalt, et tunneb suurt vajadust tarvitusele võtta oma ajalooline kodu, mis alustas koolina Peetri kiriku kõrval aastal 1910. Projekt on valmis ja nüüd on ka ehitusluba käes.