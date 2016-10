Piltuudis: tuul lükkas bussipaviljoni ümber

Tugev tuul on viimastel päevadel üle Eesti nii mõnelgi pool puid murdnud ning vaibumise märke veel ei paista. Päästjad on saanud kahe ööpäeva jooksul ligi sada väljakutset tugevast tuulest põhjustatud sündmustele. Peamiselt on päästjatel tulnud eemaldada elektriliinidele ja sõiduteele kukkunud puid. Inimesed pole tormi tõttu vigastada saanud.

Täna puhub kirdetuul 5-12, puhanguti 15, ennelõunal saartel ja looderannikul puhanguti kuni 20 m/s. Ilmateenistuse sünoptiku sõnul on tuule nõrgenemist oodata alles pühapäeval.

