Pildid: Annelinnas valmib lähinädalatel koerte jalutusaedik

Annelinna valmib kaks jalutusaedikut: 400-ruutmeetrine väikestele ning 1000-ruutmeetri suurune aedik suurtele koertele. Praegu on ala juba aiaga ümbritsetud, kuid jalutusalal on puudu veel koerte treeningvahendid, nagu näiteks erinevad poomid ja ronimiskummid. Samuti rajatakse platsi alale jalakäijatele teed ning tuuakse pingid.

Tartu linnamajanduse osakonna linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg ütles, et lepinguliseks tähtajaks on aedikul 15. oktoober, kuid praegu pole veel kindel, kas järgmisel nädalal saab platsi ametlikult avada, kuna treeningvahendite tellimise ja laekumisega seotud asjaolud pole veel täpselt selged.

Tammeoru sõnul otsustas linn esmalt jalutusplatsi rajada Annelinna, kuna seal on kõige rohkem loomi, kuid pole piisavalt erakrunte, kus omanikud saaksid oma koertel lasta vabalt ringi jalutada. «Edaspidi pole välistatud, et kui see tööle hakkab ja rahvas omaks võtab, kuskile veel jalutusplatse rajada,» ütles Tammeorg.

Jalutusaediku rajamise tööd lähevad maksma 24 917 eurot.