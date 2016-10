Maaülikoolis proovitakse püstitada luigelohede lennutamise maailmarekordit

Käimasoleva suure rahvusvahelise projekti Flight of the Swans raames lendab inglanna Sacha Dench tiibvarjuga mööda väikeluikede 7500 kilomeetri pikkust rändeteed nende pesitsusalalt Venemaal talvituskohta Inglismaale, et juhtida tähelepanu selle kauni linnuliigi olukorrale ja kaitse vajadusele. «Väikeluige arvukus on viimase kahekümne aastaga ligi poole võrra vähenenud, meilt läbirändava alamliigi populatsioon on praegu umbes 18 000 isendit,» märkis maaülikooli peaspetsialist Leho Luigujõe.

Dench alustas lendu 19. septembril Petšora jõe deltast, oma teekonnal teeb ta tugimeeskonnaga peatusi riikides, kus on väikeluikede olulised peatusalad. Praegu läheneb ta Peterburile ning Eestisse jõuda plaanib oktoobri keskel.

Projekti ühe osana korraldatakse maaülikoolis konverents, kus räägitakse väikeluikedest ja nendega seonduvast. Konverents algab metsamajas (Kreutzwaldi 5) auditooriumis 1A5 kell 11 ja sinna on oodatud kõik huvilised.

Perepäev algab maaülikooli metsamaja ees platsil kell 15 ning selle raames saab meisterdada luigeteemalisi hüpiknukke, viltida ja valmistada tuulelohesid ning pesakaste, osaleda mälumängus, uurida tiibvarje ning koguda teadmisi luikede ja teiste arktiliste veelindude kohta.

Päeva lõpetab luigeteemaliste tuulelohede lennutamise maailmarekordi katse. Rekordiüritusel saab osaleda nii oma lohega kui ka see kohapeal valmis meisterdatuga.