Üliõpilaste õigusbüroo jagab Tartus taas nõu

Alasti Contra läheb oksjonil enampakkumisele

Tartu loomemajanduskeskuse peamajja sisenejat võtab vastu hiigelsuur maal, millel Alo Valge on kujutanud ameerika jalgpallitähte Hakeem Nicksi. Sportlane on täies vormis. Vastukaaluks on teisel pool seina täiesti alasti eesti luuletaja Contra, keda nõnda on maalinud naiskunstnik Huupi.