Vene turismiportaal seab Tartut eeskujuks oma riigi võimudele

Portaalis towntravel.ru on sissejuhatavalt kirjas, et kuigi Murom oli omal ajal vürstiriigi võimukas pealinn, on ta praeguseks muutunud tagasihoidlikuks linnakeseks Vladimiri oblastis. Kuid Tartut, mis on oma ajaloos kuulunud mitmele riigile, nimetatakse praegu isegi Lõuna-Eesti pealinnaks, kirjutab linnareisiportaal.

«Tartut võib seada eeskujuks Vene valitsejatele ja linnajuhtidele, et nad mõistaksid, mida oleks võinud teha Vene väikeste ajalooliste linnadega õige lähenemise ja rahaliste vahendite paigutamisega,» lisavad Muromi ja Tartu võrdlejad sissejuhatuseks.

Seejärel saab lühikeste kommentaaridega varustatud piltidelt vaadata, mis on portaali towntravel.ru autoritel silma hakanud Tartus ja Muromis.