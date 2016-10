Näitleja kogus laupäeval maratonijooksuga vähekindlustatud lastele teatriraha

Ennustusvõistlusel osalemiseks tuli teha Tikerpalu pangakontole vähemalt viieeurone annetus, mis ei läinud mitte näitlejale, vaid sihtasutusele Aitan Lapsi, mis aitab lastele pakkuda teatri-, kunsti- ja kirjanduselamusi. Kokku kogunes 28 inimese annetustena 285 eurot. Kõige täpsem ennustaja pakkus Tikerpalule aega 3.58.43.

Tikerpalu sõnul olid ootused veidi suuremad, kuna eelmisel sügisel kogunes annetustena 500 eurot. Ta lootis tänavu sama palju raha koguda. «Samas oli tore, et ennustajate hulgas oli palju uusi nimesid. See näitab, et sõna ikkagi levib ja järgmisel korral võib loota juba uhkemat toetajaskonda,» märkis ta.

Tikerpalu plaanib samasuguse ennustusvõistluse käivitada ka järgmisel sügisel. Näitleja aga usub, et heategevus ei jää unarusse ka vahepealsel ajal, kuna eelmisel kevadel korraldas ta koostöös Eesti jalgpalliliidu ning Seesam kindlustusega heategevusliku perepäeva ja teatrite jalgpalliturniiri, millega toetati liikumispuuetega laste tugiühingut. Ürituse taaskorraldamine on näitleja sõnul praegu õhus.