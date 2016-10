Ülikoolid ja ettevõtted kogunevad ühisele koostööfestivalile

Teadlased esitlevad ettevõtjatele majandust muutvaid ideid esimest korda liftikõnede vormis ning esmakordselt esitletakse avalikult ka teaduse ja ettevõtluse koostööväravat ADAPTER.

Juba teist aastat toimuval festivalil saab ettevõtja ülevaate Tartu ülikooli, Tallinna tehnikaülikooli, Tallinna ülikooli, Eesti maaülikooli, Eesti kunstiakadeemia ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia teenustest ning uutest koostööideedest. Toimuvad aruteluseminarid ja isiklikud kohtumised, kus pakutakse praktilisi lahendusi ettevõtete küsimustele.

Ürituse teevad eriliseks kuue ülikooli 36 teadlase kolmeminutilised liftikõned «Idee, mis turgutab Eesti majandust». Lühiettekande vormis antakse ettevõtjatele edasi, kuidas teadlased võiksid olla kasulikud ettevõtete arenguks. Teemade ringi mahub tehnoloogilisi lahendusi, uusi avastusi, meditsiinisaavutusi ja ühiskondlikke visioone.

Esimest korda tutvustatakse festivalil avalikult ka koostööplatvormi ADAPTER, mis on kantud kuue ülikooli ühisest nägemusest ja soovist panustada aktiivselt Eesti majanduse edusse. Platvorm on kiire ja tõhus ühenduslüli koostööks ettevõtete ja ülikoolide vahel, sest ühte keskkonda on kokku toodud kuue ülikooli teenused, teadus- ja arenduskoostöö ning tootearenduse ja täiendkoolituse võimalused.

Koostööfestival toimub Eesti Rahva Muuseumi uues hoones 6. oktoobril algusega kell 10. Tervitustega esinevad ettevõtlusminister Liisa Oviir, Tartu linnapea Urmas Klaas ning kuue Eesti avalik-õigusliku ülikooli prorektorid.