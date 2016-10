Sulgpallurid alustasid Suure auhinnasarja turniiri

Pärast olümpiamänge Rios tegi Raul Must (sulgpalliklubi Triiton) oma esimese koduse etteaste, võites Tallinnas Eesti GP sarja esimese etapi meistriliiga üksikmängu. Must ei loovutanud vastastele ühtegi geimi, kinnitas Triitoni treener Rainer Kaljumäe. Raskeimaks kujunes finaal, kus Must alistas soomlase Tommi Saksa 21:18 ja 21:11.

Novembri alguses toimuvaks juunioride MMiks valmistuv Marcus Lõo (sulgpalliklubi Triiton) jõudis heade võitudega poolfinaali, kuid pidi seal tunnistama sama soomlase paremust.

Naisüksikmängu võitis paljude koduste konkurentide puudumisel samuti juunioride MMiks valmistuv Mari-Ann Karjus (Tondiraba sulgpallikool), alistades finaalis Heili Ihalaineni Soomest 21:7 ja 21:19.

Meespaarismängus ei jätnud teistele sõnaõigust valitsevad Eesti meistrid Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner (Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi), võites kõik mängud kahe geimiga. Finaalivastasteks olid Heiko Zoober ja Mikk Õunmaa (sulgpalliklubi Triiton).

Naispaarismängus ei jätnud teistele sõnaõigust Kristin Kuuba ja Helina Rüütel (Nõo sulgpalliklubi), kes olles liitunud sulgpalliklubi Triiton treeningutega, on seadnud endale kõrged eesmärgid ja tahavad kindlasti koos ülejäänud Eesti koondisega hästi esineda novembris toimuvatel võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel.

Kõige tasavägisemaks kujunes segapaarismängu finaal, kus mõne aasta tagused Eesti meistrid Mihkel Laanes ja Kristin Kuuba taasühinesid ja alistasid valitsevad Eesti meistrid Raul Käsneri ja Helina Rüütli kolmandas otsustavas geimis 21:16.

Võistlus oli heaks ülevaateks mängijate vormist eesseisvateks tiitlivõistlusteks. Täiskasvanute koondisel seisavad novembri keskel ees võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused Bulgaaris, kus alagrupi vastasteks on Bulgaaria, Leedu ja Fääri saared. Juuniorid sõidavad maailmameistrivõistlustele Hispaaniasse juba novembri alguses.

Intervjuud Raul Mustaga saab vaadata TriitonTV Youtube kanalist.