Bioanalüütikute õpe kolib Tartust viieks aastaks Tallinnasse

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekava juht Zinaida Läänelaid selgitas, et kõrgkool kolib bioanalüütikute õppe haiglate ettepanekul Tallinnasse, et koolitada sealsetele haiglatele vajalikke spetsialiste.

«Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajad on kõikidel õppekavadel tööturule väga oodatud ning eesseisev õpe on kõrgkoolipoolne enda panus tervishoiuasutustes bioanalüütikute puuduse vähendamiseks,» lisas ta.

Bioanalüütikuid koolitab Eestis vaid Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Aastail 2017-2022 avab kõrgkool Tallinnas bioanalüütikute õppe vähemalt kahele õppegrupile. Koostöölepe õppetöö läbiviimiseks sõlmitakse Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Lastehaiglaga.

Nõudlus erialase kõrgharidusega bioanalüütikute järele on haiglates väga suur, kinnitas ka Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusjuht Aivi Kabur. Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboratooriumi arendusjuht, Eesti Laborimeditsiini Ühingu juhatuse esimees doktor Karel Tomberg lisas, et bioanalüütikute koolitamine Tallinnas loob parema eelduse Tallinna laborite mehitamiseks kvalifitseeritud bioanalüütikutega.

Praegu on enam kui pooled töötavatest laborantidest erialase hariduseta, mitmetes haiglates on probleemiks bioanalüütikute kõrge vanus. Bioanalüütiku rolli laienemine, analüüside mahu suurenemine ning tehnoloogia areng eeldab samuti uusi erialaseid teadmisi ja oskusi.

Aivi Kabur viitas, et kuna osa praktikumidest hakkab toimuma töökeskkonnas ehk haiglates kohapeal, saavad üliõpilased juba õppe alguspäevil hea ülevaate laboritööst.

«Haiglatel on uute bioanalüütikute üle üksnes hea meel ja seepärast tunneme suurt rõõmu, et koostööprojekt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna haiglate vahel on saanud tugeva tuule tiibadesse,» kinnitas ta.

Koostööleppe allkirjastamine toimub täna, 4. oktoobril kell 12 Ida-Tallinna Keskhaigla H-korpuses.