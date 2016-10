Unistus Vooremaa vallast hakkab hääbuma

Lisatud uusi fotosid!

Tavatu kunstnik ajab teismelisega vaime välja

Tartu kunstnike liidu liige Heikki Leis (sündinud 1973) on tavatu kunstnik. Viimastel aastatel on ta näitusekülastajaile ennast meelde jätnud hüperrealistlike joonistustega Eesti kultuuri suurkujudest, aga samuti kummastavate fotoportreedega. Rahvusvahelist tähelepanu on köitnud tema fotod hallitustest, keda ta nuumas pildistamisküpseks köögiviljadega.