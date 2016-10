Füüsik kommenteerib kunstniku illustratsioone

Raamatu «Lähedane ja kauge füüsika Ülo Soosteri illustratsioonidega» esitlus oli viltuses majas 1. oktoobril. Lehitsedes ilmneb, et illustratsioone on rohkemgi neist, mis olid näha Kadri Mäe kureeritud väljapanekus. Ta on ühtlasi nimetatud raamatu koostaja.

Tartmusi kirjastatud 158-leheküljelise kõvakaanelise trükise üks autoreid on Tartu ülikooli füüsikainstituudi direktor professor Jaak Kikas. Raamat on üles ehitatud nõnda, et põhilises osas on igal leheküljel Soosteri üks illustratsioon, selle juures omaaegse pildiallkirja tõlge ning sealsamas professor Kikase kommentaar.

Professori selgitavaid ridu oli vaja seepärast, et aastast 1963 (ja veidi hilisemastki ajast, kui alguses Moskvas vene keeles avaldatud aimeraamat ilmus Poolas samade Soosteri illustratsioonidega) kuni tänaseni on füüsika jõudsasti edasi rühkinud.

Parim kommenteerija

Minu meelest on Soosteri füüsikateemaliste piltide paremat kommenteerijat kui Jaak Kikas raske leida. Esiteks seepärast, et ta on teaduse populariseerijana leidnud head tunnustust. Teiseks seepärast, et osa temast on samuti kunstnik: mullu ja tänavu on ta galeriides välja pannud kaks oma fotode näitust.

Raamatus leidub mõni üksik valesti ümber pandud nimi (ajakiri Znanije-Zila, peaks aga olema Znanije-Sila, kunstnikud Miro ja Dali tuleb kirjutada siiski Miró ja Dalí jm). Need ei ole aga kommenteerija ja raamatu koostaja puudulik töö ega riku füüsika ja kunsti koostöös sündinud teaberohket ja meeleliselt nauditavat tervikut.