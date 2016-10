Tartu linnavalitsus ootab uuele koduleheküljele tagasisidet

Kodulehe sisu loomine jätkub paralleelselt testperioodiga. Kuni uue lehe valmimiseni on kasutusel ka vana koduleht.

Kodulehe aluseks on juba varem valminud ja koos linlastega testitud prototüüp. Võrreldes senise Tartu kodulehega on uuel lehel enam pööratud tähelepanu info leitavusele. Selleks on muudetud lehe struktuuri, lisatud uus otsingusüsteem ja märksõnastamise funktsionaalsus, mis suurendab otsingu täpsust. Uued on ka vaegnägijate vaade, nutiseadmetele kohanduv vaade, uudiste ja sisulehtede jagamise võimalus sotsiaalmeedias, kommenteerimisvõimalus uudiste juures ja muu.

Lisaks on kodulehe ülesehitusel tähelepanu pööratud kasutusloogikale - kui eelmine koduleht matkis suuresti linnavalitsuse osakondade struktuuri, siis uuel lehel on teemad jagatud valdkondadeks pigem kasutajate loogikale tuginedes.

Veebi sisu osas on võetud ette täielik inventuur ja automaatselt tuuakse uude keskkonda üle vaid andmebaasides sisalduv info, nagu näiteks dokumendihaldus või planeeringud. Ülejäänud sisulehed kirjutatakse ja toimetatakse uuesti, mistõttu täielik sisu valmimine võtab küll rohkem aega, kuid tagab parema info kvaliteedi. Sisu loomine jätkub paralleelselt testimisperioodiga.

Kavas on ka võõrkeelsed lehed, kuid sellega alustatakse kohe pärast eestikeelse sisu valmimist.

Tagasisidet kodulehele saab anda kuni oktoobri lõpuni leheküljel www.tartulv.ee/et/tagasisidekusitlus.