Käesoleval nädalal algab kaasava eelarve hääletus

Ettevõtlusnädal ärgitab suurelt mõtlema

Tänavuse ettevõtlusnädala moto on «Mõtle suurelt» ja selle kavas on Tartus ligi kaheksakümmend sündmust, mis on osalejatele tasuta. Korraldajad ootavad üritustele kõiki alates õpilastest kuni tegutsevate ettevõtjateni välja.