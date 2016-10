Reformatsioonil peatub ka ERMi püsinäitus. Reformatsiooni tutvustava teksti juures on interaktiivne eksponaat, läbipaistev ekraan, millel on kuvatud valgusjoontega Neitsi Maarja figuur. Ekraani all on betoonkamakas, millel jalaga lööma kutsuv igas keeles mõistetav pilt. Kui lüüa jalaga ettenähtud kohta, lendab figuur kildudeks.

ERMi hoone suurejoonilisel avapeol viibinud Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma on pildirüüstet kujutavast eksponaadist häiritud. «Üks ajalukku jäänud sündmus on nüüd saanud 500 aastat hiljem taas aktuaalseks nõnda, et pühakujusid saab pidevalt hävitada, kuna see on interaktiivsete vahenditega võimalik,» kirjutas Urmas Viilma Facebookis.

«Kui eksponaadi autorid näevad selles figuuris lihtsalt üht kuju, mida lõhkudes meenutatakse pildirüüstet, siis usklike inimeste jaoks, keda on Eestis jätkuvalt ka 500 aastat