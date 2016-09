Tartumaal jäi naine teadmata kadunuks

Politseile laekunud info järgi võttis Alla viimati telefoni vastu 21. septembri õhtul. Järgmise päeva hommikul oli tema mobiiltelefon juba välja lülitatud ja nii on see ka praegu.

Teada on, et Allal oli 22. septembriks lepitud kokku kohtumine, kuhu ta ei läinud ning samuti ei läinud ta ka tööle. Kodukoha ülevaatusel selgitati, et naise mõlemad sõiduvahendid on jäetud kodu juurde. Kodu uks oli lukus ning korteri ülevaatusel selgus, et naise dokumendid ja muud tarvilikud esemed on samuti seal.

Naabrite küsitlemine olulisi juhtlõngu tema võimalikust asukohast esialgu ei andnud. Naabrite sõnul ei olnud nad Allat juba mõnda aega kodu juures näinud. Naist otsivad ringsõitude käigus politseipatrullid ning naise võimalikke viibimispaiku kontrollivad praegu üle piirkonnapolitseinikud.

Olulist rõhku paneb politsei naisega seotud taustainfo kogumisele, et selgitada lähemalt tema lahkumise motiiv ning seeläbi loodetavasti ka juba tema asukoht. Konkreetsema sihtkoha ja asjaolude selgudes kaasatakse otsingutesse vabatahtlikud ning täiendavad tehnilised abivahendid.

Alla on 172 cm pikk ning tal on pikad punast värvi juuksed. Naine võis kanda musta värvi nahkjopet, sinist särki ja siniseid teksaseid.

Kõigil, kel on teavet Alla asukohast, palub politsei sellest teada anda hädaabinumbril 112.