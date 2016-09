Ihaste silla äärse elamukvartali arhitektuurikonkursi võitis «Kuppelmaastik»

ASi Rand ja Tuulberg grupile kuuluv jõeäärne krunt täideti pinnasega juba aastate eest. Äsja lõppenud Ihaste Hipodroomi elamukvartali arhitektuurivõistlusel osales kümme tööd. Võitjaks valiti kavand «Kuppelmaastik», mille lõi arhitekt Karli Luik arhitektuuribüroost Kontekst. Tegemist on piirkonna hoonestuse teise etapiga, mis katab seitse hektarit ja kuhu planeeritakse 46 eramut.

Avatud arhitektuurivõistlus korraldati Vallikraavi Kinnisvara ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös. Žürii liikme, arhitekt Eero Endjärve sõnul sai võidutöö puhul otsustavaks loogiline, kompaktne ja funktsionaalne plaanilahendus.

Töö oli tema hinnangul koostatud heade proportsioonidega ja arhitektuurselt terviklikult. Põhimahtu ja abihoone mahtu on võimalik liita mitme erineva abihoone ruumiprogrammiga selliselt, et arhitektuurne tervikidee ja proportsioonid säilivad. «Kokkuvõttes on võidutöö arhitektuurne kvaliteet tipptasemel ja sooritus elegantne, mis vääristab kindlasti asukohta ja mõjub piirkonnas oma võluvalt lihtsa minimalismiga värske õhu puhanguna,» leidis Endjärv.

Töö tellija ja žürii liige Aivar Tuulberg lisas pressiesindaja vahendusel, et eramaja on tõenäoliselt enim arhitektide poolt läbijoonistatud hoonetüüp, kuid võidutöös oli oma üllatusmoment täiesti olemas. «Samas tahaksin rõhutada, et ka ergutuspreemia saanud töödes on küllaldaselt ainest, et püüda neid tulevikus realiseerida puitelementidest toodetuna,» märkis Tuulberg. Seega on tema kinnitusel kaalumisel, et ehk võib kruntidele tulla ka mõne muu tunnustuse saanud meeskonna välja pakutud lahend. «Lõpliku otsuse, milline maja olema saab, langetab ikkagi tulevane koduomanik ise.»

Konkursil pälvisid 2000-eurose ergutuspreemia ideekavandid märgusõnaga «Kolm korda kolm» (autor Siiri Vallner arhitektuuribüroost Kavakava) ning «Viirud» (autor Tõnu Laanemäe arhitektuuribüroost Symptom Arhitekt).

Võistlusala asub Tartu äärelinnas Suur-Emajõe vasakul kaldal Ihaste linnaosa Vana-Ihaste endise suvilarajooni servas. Alale on kavandatud eramud suurusega kuni 200 m². Võistluse korraldajad soovisid saada kahe hoonetüübi eskiisi lähtuvalt elamukvartali kehtivast detailplaneeringust. Sooviti, et hoonestus sobiks asukohta arhitektuurselt ja linnaehituslikult, oleks puitelementidest tehtav ning lõppkasutaja jaoks mugav ja funktsionaalne, samuti energiasäästlik. Eramuid hakkab tootma AS Rand ja Tuulberg Gruppi kuuluv Welement AS oma valmivas puitelementmajade tehases.

Žürii tegutses koosseisus Aivar Tuulberg ja Raivo Rand (Vallikraavi Kinnisvara AS) ning Eesti Arhitektide Liidu esindajad arhitektid Eero Endjärv, Sten Ader ja Andres Põime.

Konkursile esitatud töödega saab tutvuda siit.