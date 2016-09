TÜ raamatukogu kingib ERMile 2260 von Lipharti templiga raamatut

On sümboolne, et valdavalt Raadi mõisast pärit raamatud jõuavad uuesti Raadile, leidis raamatukogu direktor Martin Hallik. Pressiesindaja vahendusel ütles ta, et 2260 köidet on juba sel kevadel muuseumi raamatukokku jõudnud ja neid lisandub lähiajal veel. Neljapäeval antakse sümboolselt üle kolm raamatut.

Need raamatud on sattunud Tartu ülikooli raamatukokku sõjakeerises, ERMi kogudes von Lipharti templitega raamatuid aga seni polnud.

Ülikool on saanud von Liphartide perekonnalt kaks suurt kingitust. 1879. (või 1880. a) aastal kinkis arsti- ja kunstiteadlane Karl Eduard von Liphart 1815 nimetust (4571 köidet) arsti- ja loodusteaduste, ajaloo- ning kunstialaseid raamatuid Tartu ülikoolile.

Raadi viimane mõisahärra Reinhold v. Liphart loovutas 1920. a suvel sõlmitud lepinguga Tartu ülikoolile mõisa härrastemaja, mis hiljem läks ERM-i käsutusse, hulgaliselt kunstiteoseid ja 25 000 köidet raamatuid. Need Liphartite raamatu- ja kunstikogud asuvad Tartu ülikooli raamatukogus ja kunstimuuseumis.