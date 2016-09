Korraldaja ootab maratonilt osalusrekordit

Viiendat korda peetava Tartu linnamaratoni osalusrekord 3074 pärineb eelmisest aastast. Tänavu on end kolmele jooksudistantsile koos kepikõndijatega kirja pannud aga juba 3165 inimest, kinnitas maratoni korraldava klubi Tartu Maraton kommunikatsioonijuht Peeter Liik.

Täispikale maratonile on minemas vähemalt 547, poolmaratonile 741 ja 10 km distantsile 1568 spordisõpra. Kepikõndijaid on lisaks 309. Et aga kirja saavad soovijad end panna veel reede õhtul kella 17ni, võib sportijaid veelgi lisanduda.

Mõistagi on nii spordisõprade kui ka meediakanalite suurima tähelepanu all küsimus, kes võidab maratoni.

Paljud tugevad jooksjad osalesid kolm nädalat tagasi peetud Tallinna maratonil ning alles jooksurajal selgub, kui hästi nad on sellest katsumusest taastunud. Nende kõrval suhteliselt värske mehena läheb starti mullune võitja, ultratriatleet Rait Ratasepp. Tema värskus on mõistagi suhteline, sest kõigest kuu aja eest läbis ta kümnekordse ultratriatloni Šveitsis ja võitis teise koha.

Tugevamatest jooksjatest peavad korraldajad favoriitideks ka 2013. aastal siinsamas Tartus poolmaratoni võitnud Raivo Allat, Anti Puustust või Mario Mustasaart. Esimese Tartu linnamaratoni võitja Dmitri Aristov proovib sel korral poolmaratoni. Naistest on oodata tugevat esitust Jana Treierilt.

Start 5. Tartu linnamaratonile antakse homme kell 9 Vabaduse puiesteelt. Kõik jooksjad ja kepikõndijad finišeerivad Raekoja platsi punasel vaibal. Vanemate jooksjatega paralleelselt on kavas ka lasteüritused, kuhu korraldajad ootavad ligi 3000 osavõtjat.

Kõigil liiklejail paluvad korraldajad jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust linnas.