ERMi arhitektuurivõistluse žürii liige: hea asi õiges kohas

Tegemist on päris hea asjaga õiges kohas. Ma arvan, et on tehtud õigesti, sest kui rahvas otsustab endale kiriku püstitada, siis võib seda teha. Alati võib ju öelda, et oleks pidanud Tallinnas olema või hoopis Võrus, aga Raadil on ajalooline järjepidevus ja seega kontekst, kuhu muuseum sai, on õige.

Eri ajad ja lood, kaks näitust

Vaike Reemann: me kõik kohtume siin tundmatuga

Viie põlvkonna unistused ja püüdlused saavad praegu teoks tehtud. Kui nüüd unustame ära igapäevase sagimise ja probleemid, on see vägev tunne. Nii ütles Vaike Reemann, kes on mitu aastakümmet Eesti Rahva Muuseumis töötanud ja kes oli eelmise püsinäituse kuraator.

Armunud Arhitektide võimalus

Kümme aastat tagasi Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võitnud arhitektid Dan Dorell, Tsuyoshi Tane ja Lina Ghotmeh peavad lõpptulemust meistriteoseks.

Kolm korrust uhiuut muuseumi

Õnnemärgiga uus miniatuur – ERMi mark

Kunstnik Indrek Ilves mäletab hästi üht päeva. See oli umbes viis ja pool aastat tagasi, kui Tartus postimuuseumis esitleti Villem Reimanni 150. sünniaastapäeva marki.

Krista Aru: kõikidest kriitilistest märkustest oli ainult kasu

Kui soovite liigutavalt emotsionaalset algust, siis Krista Aru, Eesti Rahva Muuseumi direktor aastatel 2006–2012, on päris kindel, et muuseumihoone tänasel avamisel hakkab ta nutma. Rõõmust muidugi.

Andrus Ansip: valitsus oli ühel meelel

Eesti Rahva Muuseumi Toome-taguse krundiga oldi täiesti ummikus: tekkisid probleemid muinsuskaitsega ja muuseumi krundile jäävaid maju lammutada ei lubatud, teisaldamine ka ebaõnnestus. See koht oli välistatud. Kui me iseseisvust taastasime, siis rahvas ju nõudis, et ERM tuleb taastada Raadile, ühtlasi oli see iseseisvuse taastamise sümbol.

ERM: meie muuseum

Viis põlve unistamist, 107 aastat ootamist. Uued lootused ja nende hääbumised. Skepsis ja meelekindlus. Kahtlused. Pettumused ja pisarad. Vaidlused asukoha, vormi ja sisu üle.

Piltmeenutused: nii jõudis ERM Raadile

Soovist rajada Eesti Rahva Muuseumile uus peahoone Raadile, on möödas tublisti rohkem kui kümnend. Nüüd on muuseum oma uues majas sees ja pakib kolimise järel end lahti. Meenutame piltidel ERMi teekonda.

ERM: Moodne maja sisult ja vormilt

Sajandi ehitiseks tituleeritud Eesti Rahva Muuseumi uues peahoones on kasutusel tänapäevased lahendused, mis peaks tegema selle ülalpidamise võimalikult säästlikuks.

ERM pöörab muuseumide elus uue lehe

Täna avamispidu pidav Eesti Rahva Muuseum (ERM) on oma uut kodu oodanud 107 aastat. Avamispäeval on ERM kogu Euroopa moodsaim muuseum nii sisult kui ka vormilt.