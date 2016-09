Remont tõi Uude Teatrisse kolm suuremat uuendust

Suvel elas Tartu Uus Teater üle remondi, mille tulemus on teatrihuvilisele suuremas osas näha kohe, kui ta astub Laialt tänavalt majja. Piletikassa juurest paremat kätt hakkab silma lai trepp, mis suundub teisele korrusele, pahemat kätt on kohvikulauad. Ühe kadunud seina tõttu on lisandunud avarust.