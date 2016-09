Hullu Teadlase vastused ilmusid kaante vahel

Raamatus on kõigile neile küsimustele ka vastused ära trükitud ja pildid lisatud. Samuti leiab sealt katsete kirjeldusi: kuidas panna tennisepall õhus tantsima, kuidas tekitada toas vihma või kuidas kindlaks teha, kas ma näen peeglis välja samasugune kui päriselt.

Osa katseid on päris keerulised, isegi natuke ohtlikud, aga nendel kirjeldustel on juures hoiatus, et neid tuleb ette võtta kindlasti koos täiskasvanuga.

Hullu Teadlase lood on kirja pannud Mihkel Truman, kes põhjendas oma vajalikkust sellega, et kuna Hullul Teadlasel on alati palju tegemist ning ta on loomu poolest ka üsna püsimatu, siis teadlasel endal kirjutamiseks aega ei jäänud.

Hullule Teadlasele esitatud küsimused ja vastused on ilmunud ridamisi Tähekeses – nüüd on nad ühtede kaante vahel koos.

Raamatu esitlusel viibinud lapsed käivad Miina Härma gümnaasiumi 2. klassis, nad kõik on väga teadmishimulised ning seda oli esitluselgi näha ja kuulda, kuna küsimused ei tahtnud ka lõppeda.

Küsiti näiteks, kas üldse on olemas mingi selline asi, mida Hull Teadlane ei oska ning mis on üldse kõige raskem katse, mis Hull Teadlane on kunagi teinud.

Hull teadlane vastas, et raske on see, et ta ei oska samal ajal olla mitmes eri kohas, ning et ajamasina leiutamine ei ole tal veel välja tulnud ning et kabineti nurgas seisev paljude lisaseadmetega jalgratas, mis elektrit toodab, on küll nii raske, et tema seda tõsta ei jõua.

Laste suureks rõõmuks näitas Hull Teadlane nende silme all paari katset. Ühe tulemusena sündisid plasttopsidesse valatud vedelikest väikesed värvilised vulkaanid ning teise tulemusena palju valget auru.

Teise klassi poiss Mihkel Murrand tunnistas, et talle väga meeldis see tund teadlase kabinetis ning et ta on isegi teadushuviline noormees. See, mida lähitulevikus tema meelest on kiiremas korras vaja luua, on niisugune auto, mis keskkonda ei reostaks.