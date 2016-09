Tammelinlased kutsuvad perepäevale

Tamme kooli eest hakkab kell 10.30 liikuma rongkäik Tamme staadionile, kus kell 11 avatakse perepäev. Seejärel alustatakse lastejookse, teistest lastejooksudest erinevad need juba seetõttu, et lapsed saavad läbida jooksudistantsi samal tartaankattel kus tippsportlased võistluste ajal. Preemiaks saab iga väike jooksusõber jäätise ja diplomi. Aega ei võeta, kõik lapsed on oodatud lihtsalt jooksu nautima, rõhutas Tammelinna selts.

Veel on kavas kilakolalaat, kuhu on kõik oodatud kauplema sügisandide, väikseks jäänud riiete ja jalanõude ning miks mitte enda valmistatud mooside, kompottide ja muude toredate toodetega. Kui kellelegi tundub selleaastane moosi- või õunamahlakogus ehk natuke liigagi suur, siis laadalt leiab ta tänuliku ostja, usub Tammelinna päevade peakorraldaja Henry Narits.

Esimest korda korraldatakse üritusel Ahhaa vigursõiduvõistlus jalgratastega. Päeva jooksul esinevad mitmed kollektiivid, lapsed saavad teha näomaalinguid, tutvuda spordi- ja noorteklubide tegevustega, ajada juttu politsei, naiskodukaitse ja kaitseliidu inimestega, tutvuda põnevate koertega (lugemis-, pääste- ja teraapiakoerad) ning tiirutada karusselliga.

Augustis aset leidnud Tammelinna kodukohvikute päev osutus sedavõrd populaarseks, et nii mõnedki kodukohvikud tulevad ka perepäeval välja oma parimate ja populaarsemate roogadega.

Uudsena proovitakse perepäeval populaarset ja kogukonna tegevuse toimimiseks vajalikku arutelutelki. Sedapuhku on kõne alla võetava teema pealkiri sümboolne: "Tammelinn eile, täna, homme". Kui muidu on perepäev kõigile tartlastele mõeldud tore päev, siis arutelutelgist oodatakse osa saama ja kaasa mõtlema just tammelinlasi, et üheskoos arutleda oma kogukonna mineviku, oleviku ja tuleviku üle.

Perepäev Tamme staadionil kestab kell 11–15. Sellega ei ole Tammelinna päevad siiski veel läbi. Samal õhtul saab Tamme kooli hoovis nautida öökino. Filmi "Ameerika suvi" hakatakse näitama kell 20.