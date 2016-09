Kui kaasava eelarve hääletusel välja pakutud linnapea kullatud kuju idee piisavalt toetust ei kogunud, siis nüüd paistab, et meer on saanud Tartus vähemasti oma platsi. See asub Roosi 24 hoonetekompleksi ette jääval väikesel lagedal alal, nii vähemasti ütleb garaažiuksele maalitud silt ning ametiketiga varustatud linnapea portree.