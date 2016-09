Piltmeenutused: nii jõudis ERM Raadile

Eesti Rahva Muuseumi Toome-taguse krundiga oldi täiesti ummikus: tekkisid probleemid muinsuskaitsega ja muuseumi krundile jäävaid maju lammutada ei lubatud, teisaldamine ka ebaõnnestus. See koht oli välistatud. Kui me iseseisvust taastasime, siis rahvas ju nõudis, et ERM tuleb taastada Raadile, ühtlasi oli see iseseisvuse taastamise sümbol.

Kui soovite liigutavalt emotsionaalset algust, siis Krista Aru, Eesti Rahva Muuseumi direktor aastatel 2006–2012, on päris kindel, et muuseumihoone tänasel avamisel hakkab ta nutma. Rõõmust muidugi.

ERMi arhitektuurivõistluse žürii liige: hea asi õiges kohas

Tegemist on päris hea asjaga õiges kohas. Ma arvan, et on tehtud õigesti, sest kui rahvas otsustab endale kiriku püstitada, siis võib seda teha. Alati võib ju öelda, et oleks pidanud Tallinnas olema või hoopis Võrus, aga Raadil on ajalooline järjepidevus ja seega kontekst, kuhu muuseum sai, on õige.