Tartus kukkus 15-aastane poiss katuselt surnuks

Juhuslik möödakäija leidis poisi surnukeha Sõpruse puiesteel asuva maja juurest esmaspäeva hommikul kella 6.45 paiku, ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Postimehele.

Samal päeval tehti kindlaks, et tegemist on samas läheduses elava 15-aastase noormehega.

Politseiuurijad jõudsid asjaolusid kontrollides on veendumusele, et noormees oli öösel või varahommikul kõrvaloleva neljakorruselise hoone katuselt alla kukkunud. Juhtunus ei ole põhjust kuritegu kahtlustada.

Mis asjaoludel noormees katuselt alla kukkus, selgitab välja kriminaalmenetlus. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.

Karistusseadustik näeb kohtus süüüdimõistmisel sellise teo eest ette kuni kolmeaastase vangistuse. Lõuna prefektuuri pressiesindaja rõhutas, et kriminaalmenetlus alustati juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks ja see on taolistel juhtudel tavapärane praktika. Kedagi kuriteos kahtlustada ei ole praegu alust.